Statul va plăti pentru erorile din instanțe.

Statul extinde semnificativ lista motivelor pentru acordarea compensațiilor în cazurile de abuz din partea organelor de drept.

Despăgubirile pentru prejudicii materiale și morale vor putea fi obținute în caz de încălcări în dosarele administrative, interceptări ilegale, percheziții și chiar inacțiunea autorităților. Documentul este pregătit pentru adoptare în a doua lectură, informează logos-press.md.

Conform noilor norme, prejudiciul este supus despăgubirii inclusiv în cazul aplicării ilegale a măsurilor procesuale de constrângere, cum ar fi reținerea, arestul preventiv, arestul la domiciliu sau plasarea forțată în instituții medicale sau psihiatrice.

Compensațiile vor putea fi solicitate și în cazul aplicării ilegale a măsurilor de securitate sau a măsurilor asigurătorii, cum ar fi confiscarea specială, expulzarea, privarea de dreptul de a conduce vehicule sau aplicarea sechestrului asupra bunurilor. Excepție fac măsurile educative aplicate minorilor, deoarece acestea urmăresc scopuri de reabilitare și reintegrare socială și nu au caracter represiv.

O altă categorie se referă la acțiunile procesuale și măsurile speciale de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, inclusiv perchezițiile sau interceptările (captarea mesajelor) realizate fără respectarea condițiilor legale. Autoritățile subliniază că astfel de proceduri pot afecta grav dreptul la viață privată și necesită garanții împotriva abuzurilor.

De asemenea, statul poate răspunde și pentru inacțiunea organelor competente, dacă aceasta afectează în mod substanțial drepturile persoanei suspectate, acuzate, inculpate sau condamnate.

Pierderile vor fi compensate integral

Persoanelor fizice sau juridice li se vor compensa sau restitui salariul, bunurile, amenzile, cheltuielile judiciare suportate. De exemplu, pentru urmărirea ilegală și munca nejustificată, statul va plăti salariul pierdut ajustat cu inflația (sau conform mediei economice), iar pentru fiecare oră de muncă forțată se va acorda o plată de 150 de lei. În plus, persoanelor și companiilor afectate li se va despăgubi integral prejudiciul material efectiv și profitul ratat.

Totuși, dreptul la despăgubire nu va apărea din cauza oricărei erori procesuale, ci doar în urma unor încălcări grave care au cauzat un prejudiciu ce trebuie reparat.