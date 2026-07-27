Start admiterii în universitățile din Moldova.

Admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova începe astăzi, 27 iulie.

Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat absolvenții liceelor și colegiilor să continue studiile în universitățile din țară, subliniind că în acest an studenților li se oferă burse mai mari și condiții mai bune de învățământ.

„Învață în Moldova! — acesta este sloganul nostru și apelul nostru către voi. Așteptăm toți absolvenții claselor a XII-a și toți absolvenții colegiilor la universitățile din Moldova”, a declarat ministrul, informează logos-press.md.

Perciun a reamintit că documentele pentru admitere pot fi depuse online prin sistemul electronic, folosind semnătura electronică.

„Dacă tehnologiile digitale nu sunt punctul vostru forte, puteți veni direct la universitate. Acolo vor fi angajați special instruiți care vă vor ajuta să depuneți documentele în sistemul electronic, chiar dacă nu aveți semnătură electronică”, a precizat oficialul.

Ministrul a îndemnat, de asemenea, tinerii să-și obțină semnătura electronică — fie de la operatorii de telefonie mobilă, fie la primirea noii cărți de identitate eliberate de Agenția Servicii Publice.

În cadrul campaniei principale de admitere, documentele pot fi depuse în perioada 27 iulie - 1 august. Rezultatele preliminare vor fi publicate pe 8 august, după care candidații admiși trebuie să-și confirme locul prin prezentarea documentelor originale în perioada 8-12 august. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 14 august. Pentru locurile neocupate va avea loc o sesiune suplimentară — între 15 și 24 august.

Prin platforma www.eAdmitere.gov.md, fiecare candidat poate participa simultan la concurs în maximum trei universități și poate alege până la trei programe educaționale în fiecare dintre ele.

Pedagogia — prioritară

Anul acesta, universitățile de stat oferă 9.013 locuri bugetare, iar specializările pedagogice rămân din nou o direcție prioritară a comenzii de stat. Pentru programele de licență și învățământ superior integrat sunt prevăzute 5.380 locuri bugetare, dintre care aproximativ 20,5% sunt alocate domeniului „Științe pedagogice”.

De asemenea, a fost majorat numărul locurilor bugetare pentru specializările cu cerere mare de specialiști, inclusiv în domeniile științelor biologice, chimice și fizice, inginerie, arhitectură și construcții, silvicultură și medicină veterinară.

Pentru anul de studii 2026-2027 a fost mărit și numărul locurilor bugetare pentru învățământul dual la domeniile „Jurnalism și științe ale informației”, „Economie” și „Inginerie”. Pentru prima dată sunt alocate locuri bugetare și pentru specializările „Silvicultură” și „Servicii publice”.

Ca urmare a pilotării în anul de studii 2025-2026, campania de admitere din 2026 prevede pentru prima dată locuri bugetare la programe educaționale la distanță pentru persoanele cu forme severe și pronunțate de dizabilitate, care nu pot studia cu prezență fizică.

Comanda de stat include în continuare locuri bugetare separate pentru tinerii din diasporă. De asemenea, este prevăzută o cotă pentru romi.

Totodată, anul acesta a fost majorat numărul locurilor bugetare speciale pentru absolvenții instituțiilor de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale de pe malul stâng al Nistrului și municipiul Bender — de la 262 la 280.

La masterat — doar cu medie de cel puțin 7

Pentru programele de masterat sunt prevăzute 2.771 locuri bugetare. Pentru prima dată, la concursul pentru locurile bugetare pot participa doar candidații cu medie generală de cel puțin 7,00.

Pentru rezidențiat și secundariat clinic sunt alocate 504 locuri bugetare: 489 pentru rezidențiat și 15 pentru secundariat clinic. Numărul locurilor a fost majorat cu 69, ca urmare a creșterii numărului de absolvenți ai programelor medicale integrate și a necesității de a asigura pregătirea profesională obligatorie a medicilor și farmaciștilor.

Pentru cetățenii străini sunt rezervate 133 locuri bugetare în cadrul angajamentelor Republicii Moldova în baza acordurilor bilaterale în domeniul educației.

Pentru programele de doctorat sunt prevăzute 225 locuri bugetare, care vor fi distribuite pe direcții fundamentale ale științei, culturii și tehnicii, ținând cont de prioritățile naționale în domeniul cercetării și inovării.