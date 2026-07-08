Start admitere în instituțiile de învățământ cu profil sportiv.

Instituțiile de învățământ cu profil sportiv din Republica Moldova au lansat procesul de admitere pentru anul de studii 2026-2027.

În cadrul acestora, copiii și elevii pasionați de sport au posibilitatea să îmbine studiile cu pregătirea sportivă, beneficiind de condiții de instruire și antrenament.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Liceul Internat cu Profil Sportiv din satul Lipoveni, raionul Cimișlia, oferă pregătire la atletism (alergări de viteză, rezistență, aruncarea suliței), fotbal, baschet, volei, tenis de masă, lupte libere și lupte feminine. Elevii beneficiază de cazare gratuită, alimentație de trei ori pe zi, acces la săli de studiu și recuperare, precum și transport gratuit către localitatea de domiciliu de două ori pe lună. Admiterea se desfășoară în perioada 6-18 iulie 2026, transmite moldpres.md.

Totodată, Liceul Republican cu Profil Sportiv din Chișinău organizează concurs de admitere pentru locurile vacante începând cu clasa a V-a, precum și pentru ciclul liceal, în funcție de performanțele sportive ale candidaților. Admiterea se desfășoară la mai multe discipline: box, haltere, rugby (fete și băieți), fotbal, atletism, caiac-canoe, judo, lupte libere, lupte feminine, lupte greco-romane și taekwondo WT.

Elevii liceului beneficiază de cazare în cămin, alimentație de trei ori pe zi, acces gratuit la antrenamente, proces educațional adaptat profilului sportiv, precum și de infrastructura necesară. În funcție de performanțele obținute, elevii pot beneficia de echipament sportiv, participare la competiții, burse și alte forme de sprijin.

Admiterea va avea loc în două etape: între 13 iulie și 1 august 2026 pentru clasele liceale și candidații cu performanțe înalte, iar între 3 și 14 august 2026 pentru completarea locurilor vacante în clasele V-XII.

Și Școala Sportivă Specializată de Box din Grimăncăuți, raionul Briceni, recrutează copii născuți în perioada 2010-2014 pentru pregătire la proba de box. Prioritate vor avea cei care practică deja acest sport, iar selecția se va face printr-un concurs de dezvoltare fizică generală. Copiii admiși vor beneficia de studii, antrenamente, cazare și alimentație de trei ori pe zi. Înscrierile sunt deschise în perioada 15-31 iulie 2026.