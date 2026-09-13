theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
13 Septembrie 2026, 08:00
19 174
Copiază linkul
Link copiat

Sporul natural al populației s-a redus aproape la zero în Chișinău

Chișinău a ajuns foarte aproape de un spor natural negativ al populației în prima jumătate a anului 2026.

Sporul natural al populației s-a redus aproape la zero în Chișinău.
Sporul natural al populației s-a redus aproape la zero în Chișinău.

Numărul născuților l-a depășit pe cel al decedaților cu doar 10 persoane, arată datele Biroului Național de Statistică, transmite  rupor.md.

În ianuarie–iunie au fost înregistrați 3.318 nou-născuți și 3.308 decedați. Cu un an în urmă, diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor era de 245 de persoane.

Numărul nașterilor a rămas practic la nivelul anului 2025, când au fost înregistrați 3.315 copii. Totodată, numărul deceselor a crescut cu 7,7% — de la 3.070 la 3.308.

Rata natalității a constituit 9,4 născuți-vii la o mie de locuitori, în timp ce rata mortalității a ajuns la 9,3 la o mie de locuitori.

În ceea ce privește mortalitatea infantilă, numărul copiilor decedați în vârstă de până la un an a crescut cu 10,3% și a ajuns la 75 de cazuri.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici