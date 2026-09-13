Sporul natural al populației s-a redus aproape la zero în Chișinău.

Chișinău a ajuns foarte aproape de un spor natural negativ al populației în prima jumătate a anului 2026.

Numărul născuților l-a depășit pe cel al decedaților cu doar 10 persoane, arată datele Biroului Național de Statistică, transmite rupor.md.

În ianuarie–iunie au fost înregistrați 3.318 nou-născuți și 3.308 decedați. Cu un an în urmă, diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor era de 245 de persoane.

Numărul nașterilor a rămas practic la nivelul anului 2025, când au fost înregistrați 3.315 copii. Totodată, numărul deceselor a crescut cu 7,7% — de la 3.070 la 3.308.

Rata natalității a constituit 9,4 născuți-vii la o mie de locuitori, în timp ce rata mortalității a ajuns la 9,3 la o mie de locuitori.

În ceea ce privește mortalitatea infantilă, numărul copiilor decedați în vârstă de până la un an a crescut cu 10,3% și a ajuns la 75 de cazuri.