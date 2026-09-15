Sportivii și antrenorii au protestat împotriva noilor reguli de finanțare a sportului în Moldova.

Sportivii și antrenorii cer revizuirea hotărârii Guvernului, adoptate la 9 septembrie, care, în opinia lor, creează condiții inegale pentru sportivii și antrenorii care reprezintă discipline neolimpice.

Protestatarii consideră că hotărârea Guvernului va afecta negativ dezvoltarea sportului în Moldova și că noile reguli i-ar putea demotiva pe sportivi să își continue activitatea și să reprezinte Moldova la competițiile internaționale. În opinia lor, sportul nu ar trebui împărțit în rezultate care merită recunoaștere și rezultate care nu o merită, relatează logos-press.md

Amintim că, potrivit noului mecanism de finanțare a federațiilor sportive naționale, federațiile vor fi împărțite în șase categorii, iar repartizarea fondurilor va depinde nu doar de rezultatele internaționale, ci și de specificul ramurii de sport, cheltuielile pentru pregătire, activitatea federației și numărul sportivilor înregistrați.

Proiectul a fost aprobat de Guvern la 9 septembrie. După cum a menționat secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu, „aceste modificări reprezintă un pas important spre un sistem de finanțare a sportului mai clar, mai echitabil și orientat spre rezultate”

„Dorim ca resursele statului să fie direcționate acolo unde pot asigura cele mai bune rezultate pentru sportul din Republica Moldova, susținând sportivii și antrenorii care reprezintă țara noastră la competițiile internaționale”, a declarat Rusu.