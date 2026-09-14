Spoială: Deocamdată, nimeni nu a pierdut vreun zbor din cauza cozilor de la Aeroportul Chișinău

Directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, a recunoscut că problema aglomerației din terminal există în anumite intervale orare.

„Astăzi, aeroportul este într-adevăr suprasolicitat în anumite ore. Nu ascundem această latură a aeroportului”, a declarat directorul aeroportului, relatează realitatea.md.

Potrivit lui Spoială, situația trebuie analizată în contextul procedurilor care trebuie respectate de toate aeroporturile internaționale.

„Dar trebuie să privim corect situația. Aceste cozi nu stau pe loc. Ele se mișcă. Cozile se formează nu doar din cauza infrastructurii aeroportuare existente, ci și din cauza regulilor internaționale care trebuie respectate”, a explicat el.

Directorul aeroportului a mai menționat că, până în prezent, instituția nu a înregistrat cazuri în care un pasager să fi pierdut cursa din cauza unei așteptări prea îndelungate la coadă.

„Până acum nu am avut nicio plângere, niciun caz în care un pasager să fi pierdut cursa din cauza faptului că a stat prea mult timp la coadă”, a subliniat Spoială.