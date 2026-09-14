theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
14 Septembrie 2026, 10:35
7 025
Copiază linkul
Link copiat

Spoială: Deocamdată, nimeni nu a pierdut vreun zbor din cauza cozilor de la Aeroportul Chișinău

Directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, a recunoscut că problema aglomerației din terminal există în anumite intervale orare.

Spoială: La Aeroportul Chișinău, deocamdată nimeni nu a pierdut cursa din cauza cozilor.
Spoială: La Aeroportul Chișinău, deocamdată nimeni nu a pierdut cursa din cauza cozilor.

„Astăzi, aeroportul este într-adevăr suprasolicitat în anumite ore. Nu ascundem această latură a aeroportului”, a declarat directorul aeroportului, relatează realitatea.md.

Potrivit lui Spoială, situația trebuie analizată în contextul procedurilor care trebuie respectate de toate aeroporturile internaționale.

„Dar trebuie să privim corect situația. Aceste cozi nu stau pe loc. Ele se mișcă. Cozile se formează nu doar din cauza infrastructurii aeroportuare existente, ci și din cauza regulilor internaționale care trebuie respectate”, a explicat el.

Directorul aeroportului a mai menționat că, până în prezent, instituția nu a înregistrat cazuri în care un pasager să fi pierdut cursa din cauza unei așteptări prea îndelungate la coadă.

„Până acum nu am avut nicio plângere, niciun caz în care un pasager să fi pierdut cursa din cauza faptului că a stat prea mult timp la coadă”, a subliniat Spoială.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici