Spitalul „Valentin Ignatenco” se pregătește pentru o posibilă criză de alimentare cu apă.

Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” și toate cele 108 grădinițe care funcționau în Chișinău în luna august au fost asigurate cu apă potabilă și tehnică.

Despre aceasta au anunțat autoritățile municipale, după verificarea instituțiilor, transmite moldova1.md.

Pregătirile se fac pe fondul riscului de întreruperi ale alimentării cu apă din cauza scăderii nivelului apei în Nistru. Administrația spitalului a declarat că unitatea medicală dispune de rezervele necesare în cazul unei posibile crize.

„Pentru o instituție precum Spitalul „Valentin Ignatenco”, norma este de aproximativ o tonă de apă pentru fiecare pacient. Astfel, spitalul trebuie să consume cel puțin 150 de tone de apă pe zi”, au comunicat reprezentanții instituției.

Potrivit acestora, la fiecare etaj sunt instalate rezervoare pentru stocarea apei, iar subdiviziunile cu importanță critică, inclusiv spălătoriile, sterilizatoarele și blocurile alimentare, sunt asigurate integral cu rezervele necesare.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban a declarat că, până pe 4 august, toate cele 108 grădinițe de copii aflate în funcțiune vor fi dotate cu rezervoare de mare capacitate pentru apa tehnică, care, dacă va fi necesar, va fi utilizată pentru spălarea veselei, pentru rufe și pentru alte necesități gospodărești.