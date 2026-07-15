Spitalul Clinic Republican a redus bonusurile de performanță ale angajaților.

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a comentat informațiile apărute în spațiul public privind presupusa reducere cu 10% a salariilor angajaților.

Instituția medicală a declarat că salariile de bază ale angajaților nu au fost reduse, iar modificările au vizat doar partea variabilă a remunerației. Administrația spitalului a explicat că toți angajații continuă să primească salariile de funcție stabilite conform legislației în vigoare.

Potrivit datelor instituției, modificările operate au vizat exclusiv componenta variabilă a remunerației, reprezentată de indicatorii suplimentari de performanță. Decizia a fost luată după analiza situației financiare a spitalului.

Reprezentanții administrației au menționat că scopul modificărilor a fost respectarea resurselor financiare disponibile, prevenirea acumulării datoriilor și asigurarea unei gestiuni financiare responsabile.

Spitalul a subliniat că revizuirea părții variabile a remunerației nu afectează salariul de bază al angajaților și alte plăți prevăzute de legislație.