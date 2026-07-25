Specialiștii trag un semnal de alarmă: Tot mai mulți copii se regăsesc printre cerșetorii din Moldova.

Pe străzile din Chișinău sunt depistate lunar, în medie, șapte-opt persoane care se ocupă cu cerșetoria, o activitate ilegală.

Potrivit MAI, de la începutul acestui an au fost identificați peste 140 de persoane care se ocupă cu cerșetoria. Aproape în 50 de cazuri au fost implicați minori. În majoritatea cazurilor, copiii sunt forțați să cerșească de către părinți sau bunici pentru a stârni compasiunea oamenilor, transmite noi.md cu referire la tvrmoldova.md.

„Majoritatea persoanelor care cerșesc pe teritoriul municipiului Chișinău nu locuiesc aici. Ele vin din alte raioane ale țării. Poliția identifică astfel de cazuri, le înregistrează și întocmește procese-verbale privind încălcările. Ulterior, toate materialele sunt transmise autorităților competente din locul de domiciliu al acestor persoane, iar autoritățile tutelare sunt, de asemenea, informate”, menționează Daniela Harghel, ofițer principal al Direcției municipale de Poliție Chișinău.

Măsurile luate în prezent pentru protecția minorilor care cerșesc pe străzi sunt insuficiente.

Autoritățile susțin că este necesar să fie identificat copilul și să i se acorde ajutor încă din primele momente ale apariției sale pe stradă. Conform legislației, persoanele care implică minori în cerșetorie sunt sancționate cu amenzi de până la 900 de lei, muncă în folosul comunității, iar în unele cazuri pot fi private de drepturile părintești.