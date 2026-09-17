Spatari: Se preconizează majorarea numărului beneficiarilor de compensații pentru încălzire.

Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spatari, a menționat că extinderea numărului de beneficiari este necesară în condițiile majorării tarifelor față de anul trecut, scrie rupor.md.

„Statul va oferi compensații cel puțin în limitele bugetului de anul trecut, însă, în funcție de dinamica prețurilor, vom căuta și alte surse. Din câte am discutat cu Guvernul, intenția este de a majora în acest an numărul beneficiarilor, deoarece tariful este deja mai mare”, a declarat președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spatari, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Totodată, cuantumul compensațiilor analizate pentru acest sezon rece va fi comparabil cu cel de anul trecut. Suma minimă va constitui 500 de lei, iar cea maximă, în funcție de sursa de energie, va varia între 800 și 1.000 de lei.

„Probabil, bugetul pentru compensații va fi majorat. Nu pot indica suma exactă, deoarece ministerul pregătește acum legea bugetului de stat pentru anul viitor, însă ar putea fi vorba despre 2,5 miliarde de lei. Cuantumul compensației analizate acum este comparabil cu cel de anul trecut. Adică suma minimă este de 500 de lei, iar cea maximă, în funcție de sursa de energie, variază între 800 și 1.000 de lei”, a subliniat deputatul.

Potrivit autorităților, cererile pentru obținerea compensațiilor vor putea fi depuse începând cu 2 noiembrie.