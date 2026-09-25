Spatari: Salariile asistenților sociali vor crește cu cel puțin 20%.

Salariile lucrătorilor sociali ar putea fi majorate anul viitor cu cel puțin 20%. În plus, specialiștii vor putea primi sporuri salariale de până la 2 mii de lei, în funcție de categoria de calificare.

Despre aceasta a declarat în Parlament deputatul Marcel Spatari, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, scrie logos-pres.md.

„Din septembrie 2022, salariile lucrătorilor sociali de la nivelul comunităților locale practic s-au dublat. Odată cu implementarea reformei („Restart”), fiecărui angajat i s-au acordat suplimente speciale în valoare de 8 mii de lei. Pentru anul viitor este planificată o nouă majorare a salariilor acestor specialiști — cu încă cel puțin 20%”, a declarat deputatul.

El a mai menționat că, în cadrul reformei, au fost făcute investiții în dotarea tehnică a sistemului. Lucrătorilor sociali le-au fost transmise peste 1,3 mii de computere și aproape 600 de laptopuri, astfel încât fiecare specialist care lucrează direct cu populația să dispună de echipamente moderne. În anii 2024–2025, pentru sistemul de asistență socială au fost achiziționate peste 150 de automobile. De asemenea, angajaților le-au fost oferite 2 mii de seturi de uniforme și a fost dezvoltat sistemul informațional e-Social.

Marcel Spatari a menționat că activitatea lucrătorului social la nivelul comunității locale necesită un spectru larg de competențe și disponibilitatea de a lucra în afara programului standard de muncă.

Proiectul de lege privind sistemul de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a angajaților a fost adoptat de Parlament în prima lectură.

Proiectul, elaborat în cadrul reformei „Restart”, prevede noi reguli de gestionare a cazurilor sociale, formare profesională și atestare a angajaților, precum și digitalizarea evidenței serviciilor sociale.

Pentru angajații sistemului se planifică introducerea a cinci grade de calificare – de la V la I. În funcție de gradul obținut, angajații vor primi un supliment lunar la salariu în valoare de la 750 până la 2 mii de lei.