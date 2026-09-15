Spatari, despre cum politica fiscală se va reflecta asupra portofelului moldovenilor: În mod limitat.

Politica fiscală pentru anul 2027 prevede majorarea mai multor taxe, însă impactul acestor schimbări asupra cetățeanului obișnuit va fi limitat, consideră deputatul PAS Marcel Spatari.

Potrivit lui, schimbările îi vor afecta cel mai puțin pe cei care cumpără în principal produse de bază și nu cheltuie bani pe țigări sau jocuri de noroc. Deputatul Partidului „Alternativa”, Ion Chicu, avertizează, în schimb, că majorarea unor taxe se va reflecta direct sau indirect asupra prețurilor plătite de consumatori, relatează tv8.md.

„S-a renunțat la ideea de a majora cota TVA pentru toate produsele alimentare până la 20%, iar multe produse din coșul de consum de bază vor rămâne cu TVA de 12%. În plus, există două produse - carnea de pui și ouăle pentru care TVA era de 20%, iar acum va fi redusă la 12%. Respectiv, pentru coșul alimentar de consum efectul nu este foarte mare. În Republica Moldova există inflație în fiecare an, de aceea prețurile pot crește”, a explicat Marcel Spătari.

Astfel, pentru o persoană care cheltuiește o parte semnificativă din venit pe produse de primă necesitate, modificările fiscale nu ar trebui să ducă la o diferență substanțială în cumpărăturile zilnice, consideră Spătari.

În același timp, politica fiscală prevede majorarea TVA la consumul de gaze și energie electrică peste anumite limite. Pentru gaze, pragul constituie 150 de metri cubi pe lună. Cota mai mare va fi aplicată doar volumului consumat peste această limită, nu întregii facturi.

„Dacă se consumă mai puțin de 150 de metri cubi de gaze pe lună, atunci prețul nu va fi afectat de politica fiscală. Pentru ceea ce depășește acest volum, se adaugă 12 puncte procentuale, adică cota trebuie să crească de la 8% la 20%. Dar numai pentru depășire. Aceasta nu înseamnă că, dacă se consumă 160 de metri cubi, cota se aplică întregului volum, ci doar celor 10 metri cubi”, a declarat deputatul PAS.

Cotele majorate de TVA la gaze și energie electrică ar urma să înceapă să fie aplicate din primăvara anului viitor. Totodată, Spătari susține că sistemul de compensații va fi menținut, ceea ce ar trebui să reducă impactul schimbărilor asupra gospodăriilor vulnerabile.

Totuși, deputatul Partidului „Alternativa”, Ion Chicu, a declarat că trebuie analizate nu doar taxele pe care cetățeanul le plătește direct. Potrivit lui, orice majorare a cheltuielilor suportate de producători sau de alte companii poate fi ulterior inclusă în prețul final al produsului.

„Politica fiscală, al cărei proiect a fost adoptat în prima lectură, în cele din urmă îi afectează pe cetățeni, indiferent despre ce taxă este vorba. Fie că este impozitul pe venitul persoanelor fizice sau TVA-ul, pe care îl plătesc direct sau indirect, să spunem, persoanele juridice. În cele din urmă, toate acestea ajung la cetățeni”, a declarat Ion Chicu.

Deputatul atrage atenția asupra faptului că există întreprinderi care folosesc gazul în procesul de producție, iar majorarea cheltuielilor acestora se poate reflecta ulterior asupra prețurilor produselor. Astfel, chiar dacă o familie se încadrează în limita stabilită pentru consumul de gaze în propria locuință, aceasta poate resimți indirect scumpirile atunci când merge la cumpărături.

„Pur și simplu, după aceea, omul merge la magazin și trebuie să cumpere produse fabricate cu utilizarea gazului de către agentul economic, care va plăti TVA nu de 8%, ca în prezent, ci de 20%. De aceea, consider că impactul majorării TVA la gaze nu constă atât în consumul gospodăriilor, cât în efectul acesteia asupra economiei”, a explicat Ion Chicu.

Deputatul mai consideră că efectelor politicii fiscale li se va adăuga creșterea prețurilor la resursele energetice, care îi va afecta în mod deosebit pe oamenii cu venituri mici.

„Majoritatea populației și, în special, cetățenii vulnerabili vor resimți în această iarnă dinamica prețurilor, care nu are legătură cu politica fiscală. Ne așteaptă o iarnă foarte dificilă. Ați văzut cât costă astăzi gazul pe piață, cât costă petrolul pe piață”, a menționat Chicu.

TV8 amintește că politica fiscală și vamală pentru anul 2027 a fost adoptată de Parlament în prima lectură. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și prevede modificări la mai multe taxe și impozite.

Printre principalele modificări se numără majorarea scutirii personale de la 29 700 la 40 020 de lei și creșterea impozitului pentru gospodăriile țărănești de la 7% la 12%. Pentru unele companii, facilitatea privind profitul nedistribuit va fi prelungită până în 2029.

TVA în domeniul HoReCa va crește de la 8% la 12%, aceeași cotă urmând să fie aplicată și pentru o serie de produse agricole. Pentru produsele alimentare de bază, precum pâinea, laptele, ouăle, fructele, legumele și carnea de pasăre, TVA va rămâne la nivelul de 8%.

Din aprilie 2027, cota redusă de TVA de 8% pentru gaze va fi aplicată în cazul unui consum de până la 150 de metri cubi pe lună. Pentru energia electrică va fi menținută facilitatea pentru primii 100 kWh de consum. Coletele cu o valoare de până la 150 de euro, comandate din străinătate, vor fi supuse TVA, iar pentru fiecare colet va fi percepută și o taxă de 12 lei.

Proiectul mai prevede noi accize pentru băuturile energizante, unele băuturi îndulcite, lichidele fără nicotină și articolele pirotehnice. Accizele la produsele din tutun vor crește cu 20% în 2027. În plus, va fi introdus un impozit de 6% pentru jocurile de noroc și loterii, iar impozitul pe bunurile imobiliare de 0,8% va fi aplicat doar valorii care depășește 4 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor estimează că aceste măsuri vor aduce bugetului venituri suplimentare de 5,1 miliarde de lei în 2027. Proiectul urmează să fie examinat în a doua lectură, iar majoritatea prevederilor ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.