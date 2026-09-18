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18 Septembrie 2026, 20:27
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Șoferul unei Skoda a ignorat somația poliției și a încercat să fugă

În sectorul Ciocana al Capitalei, oamenii legii au observat pe strada Varnița un automobil Škoda, al cărui șofer a ignorat indicatorul rutier „Circulația interzisă”.

Șoferul unei Skoda a ignorat somația poliției și a încercat să fugă.
Șoferul unei Skoda a ignorat somația poliției și a încercat să fugă.

Polițiștii de patrulare i-au cerut șoferului să oprească, însă acesta nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Somațiile de a opri au fost repetate, după care automobilul a fost urmărit pe străzile Vadul lui Vodă, Meșterul Manole, Voluntarilor și Maria Drăgan.

Ulterior, automobilul a fost oprit pe strada Meșterul Manole. La volan se afla un bărbat de 29 de ani.

Șoferul a fost transportat la Dispensarul Republican de Narcologie pentru prelevarea probelor biologice.

Pentru încălcările depistate, pe numele șoferului au fost întocmite materialele corespunzătoare, care au fost transmise în instanță cu recomandarea aplicării sancțiunii sub formă de privare de dreptul de a conduce vehicule pentru un termen de la șase luni până la un an.

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