Șoferul moldovean dispărut în Franța a fost găsit mort după mai multe luni

Cetățeanul Republicii Moldova, dispărut în Franța acum aproximativ un an în timpul activității sale ca șofer de transport internațional de mărfuri, a fost găsit mort.

După multe luni de căutări, autoritățile franceze au anunțat familia despre descoperirea tragică, transmite unimedia.info.

Despre cele întâmplate a anunțat mama lui Cristian Stratan, în vârstă de 27 de ani, pe rețelele sociale.

„Din păcate, autoritățile franceze ne-au comunicat că trupul fiului meu, Cristian Stratan, a fost găsit la cinci luni după dispariția sa. Pe tot acest timp a fost deschisă o anchetă, însă rămân multe circumstanțe neclare. Deocamdată nu pot oferi detalii, deoarece și familia noastră așteaptă explicații oficiale și concluziile anchetei. Vă rog să înțelegeți durerea noastră și să respectați doliul nostru”, a scris femeia.

Reamintim că, originar din Moldova, Cristian Stratan a dispărut în Franța la sfârșitul lunii aprilie 2025. Cu jumătate de an înainte, el s-a angajat în Portugalia ca șofer de transport internațional de marfă.

În primele luni după dispariție nu au existat informații care să ajute la stabilirea locului unde se află. Autoritățile franceze au confirmat că tânărul nu a fost arestat și nu a fost internat în niciun spital, relatează Life Moldova. Rudele nu au reușit, de asemenea, să obțină nicio informație despre soarta lui.