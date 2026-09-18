Șoferul care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni a ajuns în fața instanței.

Șoferul de 19 ani, care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni la Strășeni, a ajuns în fața instanței. Înainte de ședință, acesta a refuzat să ofere comentarii, însă a recunoscut că a provocat accidentul.

Mama fetiței de 12 ani, care a avut de suferit, cere ca șoferul să fie tras la răspundere. După accident, copilul a avut probleme grave de sănătate, scrie rupor.md cu referire la jurnal.md.

Accidentul s-a produs în seara zilei de 2 februarie, pe traseul R1, în raionul Strășeni. Potrivit poliției, tânărul se deplasa cu un Mercedes spre Chișinău și a lovit doi minori, care traversau drumul pe trecerea de pietoni.

Ambii copii au fost transportați la spital în stare critică. Băiatul de 14 ani a murit în reanimare, iar fetița de 12 ani a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului din capitală.

Verificările au arătat că șoferul nu consumase alcool. La 4 februarie, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

După cum a comunicat anterior poliția, în octombrie 2025, tânărul a depus actele pentru angajare la Inspectoratul de Poliție Strășeni și a fost trimis la cursuri obligatorii la Academia de Poliție.