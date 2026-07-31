Șoferii, despre noua scumpire a combustibilului: Nu știm dacă vom face față.

Scumpirea combustibilului îi obligă pe șoferi să-și reevalueze cheltuielile.

Deși există și conducători auto care susțin că majorarea prețurilor aproape nu îi va afecta, pentru majoritatea cetățenilor aceasta va deveni o povară serioasă pentru bugetul familial.

„Este nedrept. Trebuia să fie analizate toate din timp. De ce aceste cheltuieli nu le pot suporta singure stațiile de alimentare sau conducerea lor? De ce ar trebui să plătească pentru asta oamenii obișnuiți? Pur și simplu nu este clar”, au declarat proprietarii de automobile în reportajul ProTV.

„Of, totul e rău: și motorina e scumpă, și prețurile sunt mari. Dar, oricum, supraviețuim”.

„Noi muncim mult, iar salariul este mic”.

Alți șoferi se tem că majorarea prețurilor la combustibil va duce la scumpirea și a altor bunuri, în special a produselor alimentare.

„Desigur, este foarte scump. Prețul este uriaș, nu știu dacă ne descurcăm. Se vor scumpi toate produsele și, în general, totul”.

„Este evident că vor crește prețurile la tot — și la pâine, și la tot ce este necesar fiecărei persoane”.

„Dar ce să facem? Prețurile vor crește, vom încerca să lucrăm și mai mult”.

Cu toate acestea, există și șoferi care susțin că majorarea prețurilor practic nu îi afectează.

„Nu are niciun efect, totul este în regulă. Dacă mașina este economă — e bine, dacă nu…”.

„M-am alimentat cu 900 de lei și am mers mult. Pentru mine 50 de euro sunt nimic”.

„Totul depinde de om. Deocamdată, pe noi ne afectează mai puțin. Dar ce vor spune pensionarii, oamenii în vârstă? Dumneavoastră înțelegeți foarte bine, la fel”.

Potrivit datelor ANRE, astăzi prețul maxim al benzinei AI-95 va fi de 30,72 lei pentru un litru, cu 10 bani mai mult decât ieri. Se va scumpi și combustibilul diesel standard: prețul maxim va fi de 32,26 lei pentru un litru, cu 37 de bani peste nivelul precedent.

Pe 28 iulie, cabinetul de miniștri a introdus un regim de pregătire sporită în sectorul energetic, pentru o durată de 30 de zile.

Autoritățile susțin că această măsură are un caracter preventiv și este menită să prevină eventualele situații de criză în plină desfășurare a sezonului agricol.

Prim-ministrul Vasile Tofan a explicat că pe piața combustibilului au acționat simultan mai mulți factori apăruti în ultimele săptămâni. Printre aceștia se numără încetarea exportului de petrol din Kazahstan, tensiunile din Orientul Mijlociu și nivelul extrem de scăzut al apei în Dunăre, care îngreunează transportul motorinei cu ajutorul transportului fluvial.