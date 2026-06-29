Șoferii, avertizați cu privire la posibile deteriorări ale carosabilului din cauza căldurii.

Administrația Națională a Drumurilor (AND) avertizează că, din cauza activării Codurilor Galben, Portocaliu și Roșu de caniculă, pot apărea deteriorări ale suprafeței drumului, manifestate prin ridicarea plăcilor de beton.

Astfel de fenomene pot afecta siguranța traficului rutier și pot crea situații periculoase pentru șoferi. Pentru a preveni incidentele și a asigura un trafic sigur, AND a intensificat patrularea și monitorizarea drumurilor naționale prin subdiviziunile teritoriale ale SA „Drumuri”, acordând o atenție deosebită celor mai vulnerabile sectoare, transmite deschide.md.

În plus, echipele de intervenție marchează operativ sectoarele deteriorate cu indicatoare rutiere corespunzătoare și remediază defectele identificate.

AND îndeamnă șoferii să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza în funcție de condițiile de drum și să respecte cu strictețe indicatoarele rutiere temporare instalate în zonele periculoase.

Despre apariția deformărilor plăcilor de beton sau alte deteriorări cauzate de temperaturile ridicate se poate anunța Serviciul Operativ AND la telefoanele: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117.