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logos-press.md logologos-press
18 Septembrie 2026, 14:54
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Sistemul MIA va fi integrat cu sistemul european TIPS

Banca Națională a Moldovei (BNM) a început să studieze posibilitatea integrării tehnice și normative a sistemului național de plăți instant MIA cu platforma europeană TARGET Instant Payment Settlement (TIPS).

Sistemul MIA va fi integrat cu sistemul european TIPS.
Sistemul MIA va fi integrat cu sistemul european TIPS.

Implementarea cu succes a acestui proiect va permite cetățenilor și agenților economici să efectueze transferuri transfrontaliere în euro între Moldova și țările Uniunii Europene în doar câteva secunde, scrie logos-pres.md.

Obiectivul principal al inițiativei este crearea unei alternative ieftine, sigure și rapide la transferurile bancare tradiționale și la sistemele de intermediere. După unificarea platformelor, diaspora moldovenească din UE va putea trimite instantaneu bani familiilor din țară, iar comunitatea de afaceri va obține un instrument pentru decontări cu partenerii europeni în timp real, ceea ce va accelera semnificativ circulația capitalului.

„Integrarea MIA cu TIPS nu este doar un pas tehnologic, ci un element strategic de recunoaștere a infrastructurii financiare moldovenești la nivel european”, menționează conducerea băncii.

Pentru implementarea mecanismului, BNM va trebui să soluționeze sarcini legate de conversia automată a valutelor (MDL/EUR) în timp real, sincronizarea protocoalelor de securitate cibernetică și alinierea deplină a cadrului normativ la regulile de conformitate ale Eurosistemului. În prezent, ambele platforme funcționează izolat în propriile zone valutare.

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