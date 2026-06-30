Sistemul Informațional „Decizii vamale”, lansat din 1 iulie.

Serviciul Vamal lansează, începând cu 1 iulie, Sistemul Informațional „Decizii vamale”.

Noua platformă digitală permite solicitarea, examinarea și emiterea autorizațiilor și deciziilor vamale integral în format electronic, eliminând necesitatea depunerii documentelor pe suport de hârtie și a deplasărilor la ghișee.

Irina Rîbac, șefa Secției securitate informațională din cadrul Serviciului Vamal, a menționat că prin intermediul Sistemului Informațional „Decizii vamale” sunt gestionate 18 tipuri de autorizații și decizii vamale, aferente principalelor regimuri vamale, simplificări și facilități prevăzute de legislația vamală, transmite moldpres.md.

„Sistemul permite gestionarea întregului ciclu de viață al autorizațiilor, de la depunerea cererii și examinarea acesteia până la emiterea, modificarea, suspendarea, revocarea și monitorizarea ulterioară a acestora, într-un proces complet digitalizat. Astfel, operatorii economici beneficiază de un proces mai simplu, mai rapid și mai transparent. Cererile pot fi depuse online, documentele justificative sunt transmise electronic, iar solicitanții pot urmări în timp real statutul cererii, primi notificări pe parcursul examinării și accesa istoricul autorizațiilor emise, toate într-un singur sistem”, a afirmat Irina Rîbac.

Implementarea Sistemului Informațional „Decizii vamale” reduce timpul și costurile administrative pentru mediul de afaceri, optimizează procesele interne ale administrației vamale și consolidează transparența procesului decizional.

„Sistemul reprezintă o etapă importantă în procesul de armonizare a legislației și procedurilor vamale ale Republicii Moldova cu acquis-ul Uniunii Europene și în îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul procesului de aderare la UE, prin dezvoltarea unor servicii publice moderne, eficiente și complet digitalizate”, a spus Irina Rîbac.

Sistemul Informațional „Decizii vamale” poate fi accesat prin intermediul platformei, în compartimentul E-Customs.