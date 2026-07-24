Sistemul de combatere a spălării banilor a fost aliniat la standardele europene.

Parlamentul Republicii Moldova a aliniat legislația națională privind combaterea spălării banilor la normele Uniunii Europene.

Structura instituțională a Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB) a fost aliniată la standardele europene prin stabilirea statutului de angajat al serviciului de informații financiare, introducerea certificării profesionale periodice și obligatorii și simplificarea structurii de conducere. Parlamentul Republicii Moldova a votat în a doua lectură proiectul de lege care prevede aceste modificări, scrie logos-pres.md.

Cea mai importantă reformă structurală constă în stabilirea statutului de angajat al serviciului de informații financiare, conform standardelor internaționale în domeniu. Noua lege reglementează atribuțiile, garanțiile profesionale, drepturile și obligațiile personalului specializat al SPCSB.

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiției, introduce certificarea profesională obligatorie pentru angajații instituțiilor și companiilor care au obligații de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și răspândirii armelor de distrugere în masă.

Legea definește acest certificat de pregătire profesională, stabilește condițiile de obținere și prevede reînnoirea periodică, cel puțin o dată la trei ani.

În prezent, legislația națională reglementează formarea în acest domeniu, dar nu prevede un mecanism de certificare profesională periodică. SPCSB va dobândi competența juridică pentru organizarea acestor instruiri, elaborarea materialelor metodologice și coordonarea platformei naționale de instruire, devenind astfel centrul instituțional de pregătire profesională în acest domeniu.

Proiectul prevede, de asemenea, reducerea numărului de adjuncți ai directorului SPCSB la unul singur. Această ajustare are ca scop optimizarea procesului decizional și sporirea responsabilității manageriale, precum și alinierea organizării interne a Serviciului la cerințele Grupului Egmont — rețeaua internațională a unităților de informații financiare din peste 160 de țări, din care face parte și SPCSB.