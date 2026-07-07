SIS va putea dispune eliminarea conținutului online cu caracter terorist.

Serviciul de Informații și Securitate va putea dispune eliminarea conținutului online cu caracter terorist.

Un proiect de lege elaborat de SIS și promovat de Ministerul Afacerilor Interne prevede crearea unui mecanism de eliminare rapidă a acestui tip de conținut și extinderea atribuțiilor președintelui țării în coordonarea măsurilor de prevenire și combatere a terorismului. Documentul este supus consultărilor publice, informează ipn.md.

Potrivit proiectului, furnizorii de servicii vor trebui să elimine sau să blocheze accesul la conținutul online cu caracter terorist în cel mult o oră de la primirea ordinului emis de autorități. Documentul stabilește și condițiile în care executarea ordinului poate fi amânată din motive obiective, precum și informațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină acesta.

Autorii proiectului susțin că actualul mecanism legal nu corespunde standardelor europene și nu reglementează suficient cooperarea cu furnizorii de servicii, colaborarea cu Europol și procedurile de eliminare rapidă a conținutului terorist din mediul online.

În nota de fundamentare se menționează că grupările teroriste folosesc platformele online pentru propagandă, radicalizare și recrutare, iar distribuirea acestui tip de conținut poate afecta securitatea națională și ordinea publică.

Proiectul mai prevede desemnarea președintelui țării drept coordonator al activităților de prevenire și combatere a terorismului, dreptul de contestare în instanță a includerii pe lista persoanelor implicate în activități teroriste, precum și clarificarea unor măsuri preventive aplicate de SIS.