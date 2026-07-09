SIS, despre scandalul de la MoldATSA: Nu pot să comentez ce anume a realizat serviciul.

Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, a comentat situația de la întreprinderea de stat MoldATSA și numirea fostului său conducător, Dumitru Vangheli.

Scandalul a izbucnit după investigațiile Ziarului de Gardă, în care au fost publicate date despre posibile neconcordanțe în biografia și procesul de verificare a conducerii întreprinderii.

„Serviciul de Informații și Securitate efectuează verificări atunci când acest lucru este prevăzut de lege și transmite recomandările sau concluziile sale organelor care au solicitat verificarea. În acest moment, asta este tot ce pot să vă spun”, a răspuns șeful SIS.

La întrebarea dacă verificarea conducerii MoldATSA intră în competența SIS, el a declarat că nu poate dezvălui detalii despre activitatea instituției.

„Informațiile pe care noi le furnizăm sunt secrete, respectiv, nu pot să comentez ce anume a realizat serviciul”, a spus el.

Jurnaliștii au întrebat, de asemenea, dacă i se par credibile datele publicate de Ziarul de Gardă despre întreprinderea de stat.

„Consider că a fost o investigație jurnalistică foarte bună”, a menționat șeful SIS.

Reamintim că, pe 18 iunie, presa a publicat o investigație în care se spunea că Dumitru Vangheli, șeful întreprinderii de stat MoldATSA, cu un salariu de circa 110.000 de lei pe lună, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat concursul pentru funcție, organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile instituțiilor de stat că a obținut licența de pilot într-una dintre cele mai mari academii private de aviație din Canada și apoi a lucrat doi ani ca pilot pe cursele de pasageri la Air Canada. Ambele afirmații, însă, nu corespund realității, conform răspunsurilor primite de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După investigația ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție, iar apoi demis.