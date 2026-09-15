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logos-press.md logologos-press
15 Septembrie 2026, 10:44
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Sindicatele propun majorarea salariului minim până la 8.000 de lei

Salariul minim pe țară trebuie să asigure un nivel de trai decent pentru lucrătorii cu venituri mici. Această opinie a fost exprimată de vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc.

Sindicatele propun majorarea salariului minim până la 8.000 de lei.
Sindicatele propun majorarea salariului minim până la 8.000 de lei.

Potrivit acestuia, suma de 8.000 de lei ar putea asigura o protecție mai eficientă a angajaților cu venituri mici și ar ține cont de necesitățile lor minime, transmite logos-pres.md.

„Am avut discuții cu colegii de la Confederația Națională a Patronatului. În principiu, am reușit să găsim o formulă comună în privința textului. În ceea ce privește cuantumul, s-a discutat despre o sumă de circa 8.000 de lei, deși 50% din salariul mediu prognozat ar constitui 8.700 de lei”, a declarat liderul sindical.

El a făcut referire la Directiva UE 2022/2041, care prevede un reper potrivit căruia salariul minim ar trebui să constituie circa 50% din salariul mediu.

„Cadrul legislativ a fost ajustat, au fost operate modificări și adoptate deciziile necesare pentru transpunerea acestei directive în legislația națională. Acum urmează să fie adoptată o decizie concretă”, a declarat Sergiu Sainciuc.

Liderul sindical a legat, de asemenea, cuantumul salariului minim de viitorul nivel al asigurării pensiilor. În opinia sa, veniturile mici din perioada activității profesionale se pot reflecta ulterior și asupra protecției sociale a pensionarilor.

Sainciuc a prezentat și date comparative privind salariile minime în Europa. Printre țările Uniunii Europene, cel mai mic salariu minim este de circa 630 de euro și este stabilit în Bulgaria. Printre țările candidate, cel mai mic salariu minim este în Ucraina, de circa 169 de euro. În Moldova, salariul minim este în prezent de 6,3 mii de lei, sau aproximativ 315 euro.

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