Sindicatele condamnă încercarea de modificare a legislației muncii.

Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), orice reformă în domeniul muncii trebuie să respecte angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova și să consolideze protecția angajaților.

În plus, astfel de reforme trebuie să se bazeze pe o analiză obiectivă, să fie însoțite de o evaluare a impactului care să confirme necesitatea și proporționalitatea modificărilor legislative, precum și să țină cont de recomandările experților Organizației Internaționale a Muncii. Acest lucru va asigura conformitatea deplină a deciziilor adoptate cu standardele internaționale de muncă și va contribui la consolidarea coeziunii sociale, păcii și stabilității în Republica Moldova, notează noi.md.

Sindicatele și-au exprimat dezacordul față de modul în care Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării promovează proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (privind eliminarea reglementărilor excesive în sectorul privat și optimizarea sistemului de documente permisive) (număr unic 683/MDED/2026).

Deși proiectul este prezentat ca fiind destinat eliminării reglementărilor excesive în sectorul privat și optimizării sistemului de documente permisive, acesta conține numeroase modificări care depășesc scopul declarat și afectează domeniul muncii și protecției sociale.

În special, documentul prevede modificări substanțiale în Codul Muncii nr. 154/2003, care pot avea un impact semnificativ asupra relațiilor de muncă.

Amendamentele propuse pot afecta negativ drepturile și interesele legitime ale angajaților, reducând nivelul de protecție garantat de legislația muncii. În plus, acestea nu țin de obiectul de reglementare al acestui proiect de lege și ridică îngrijorări serioase din perspectiva respectării standardelor internaționale de muncă, protecției drepturilor și intereselor lucrătorilor, precum și a calității reglementării legislative.

Dintre prevederile controversate sunt menționate și modificările propuse la Legea salarizării nr. 847/2002 și Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008.