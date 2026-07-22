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bani.md logobani
22 Iulie 2026, 13:01
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Sindicatele cer majorarea salariului minim la 8.700 de lei până în 2027

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului să stabilească din timp nivelul salariului minim pentru anul 2027 și propune majorarea acestuia la aproximativ 8.700 lei.

Sindicatele cer majorarea salariului minim la 8.700 de lei până în 2027.
Sindicatele cer majorarea salariului minim la 8.700 de lei până în 2027.

Propunerea a fost făcută în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, unde unul dintre principalele subiecte a fost politica salarizării pentru anii următori, scrie bani.md.

Potrivit CNSM, majorarea salariului minim este necesară în contextul creșterii constante a costului vieții și trebuie realizată în conformitate cu legislația națională și Directiva europeană privind salariul minim adecvat.

Sindicatele au subliniat că decizia privind nivelul salariului minim pentru anul 2027 trebuie luată din timp, pentru a asigura predictibilitate atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Menționăm că, conform programului de activitate al Guvernului condus de premierul Vasile Tofan, până în 2030 salariul minim trebuie să crească până la 10.000 de lei. În prezent, acesta este de 6.300 de lei — nivel valabil din 1 ianuarie 2026, după o majorare de 15% față de anul precedent.

Sursă
bani.md logobani
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