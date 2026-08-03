Simulări în Chișinău în cazul unei crize de apă. Ceban: Rog locuitorii să nu facă panică.

Simulări în cazul unei deficiențe sau al unei lipse totale de apă vor avea loc astăzi în Chișinău, începând cu ora 15:00.

Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban în cadrul ședinței operative a Primăriei, unde acesta le-a solicitat locuitorilor să nu se alarmeze și să nu intre în panică, informează tv8.md.

„Astăzi, începând cu ora 15:00, vor fi efectuate aplicații civile unde colegii mei vor implementa Planul operațional. E vorba de simulări în caz de deficiență de apă sau lipsă totală de apă”, a declarat edilul.Exercițiile vor continua și pe 4 și 5 august.

„Rog locuitorii municipiului Chișinău, să nu se sperie, să nu facă panică, dacă vor vedea capacități mari de apă pe care este scrisă „apă potabilă”, „apă tehnică”. Acum simulăm acest proces ca în orice eventualitate să fim pregătiți. Am încredere mare că nu va fi nevoie”, a menționat Ceban.