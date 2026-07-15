Și-a anunțat demisia, dar e încă în funcție: Explicația șefului APP, Roman Cojuhari.

Directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, continuă să se afle în funcție, deși și-a depus cererea de demisie acum mai bine de două săptămâni.

Acesta a explicat că solicitarea sa trebuie aprobată oficial de Guvern. Roman Cojuhari a declarat că și-a depus cererea de demisie în perioada în care se afla în concediu, scrie tv8.md.

„Eu am depus cerere, eram în concediu. Mâine, din câte cunosc, ar trebui să fie pe ordine de zi a Guvernului, deoarece cererea trebuie să fie acceptată de către Guvern. Deci este dispoziția prim-ministru sau dispoziția că se votează în Guvern”, a declarat el.

Directorul APP a explicat că a revenit între timp la serviciu.

„În caz că mâine va fi aprobat, probabil mâine va fi ultima zi de muncă”.

Reamintim că directorul APP, Roman Cojuhari, și-a anunțat demisia pe data de 29 iunie. Acesta a invocat responsabilitatea pentru activitatea instituției în contextul verificărilor desfășurate la întreprinderea de stat MoldATSA.

Scandalul la MoldATSA a apărut după ce Dumitru Vangheli a fost demis din funcția de director al. Investigația publicată de Ziarul de Gardă a arătat că acesta ar fi scris date false în CV-ul său, inclusiv experiență profesională în Canada.

Potrivit anchetei, Vangheli ar fi indicat că a deținut o licență de pilot obținută în Canada și că a lucrat la Air Canada, însă compania aeriană a transmis că nu are nicio înregistrare care să confirme aceste afirmații. De asemenea, investigația susține că unele aeronave menționate în CV nu s-ar fi aflat în flota companiei în perioada indicată.