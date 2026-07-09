Sesiunea suplimentară de BAC începe pe 13 iulie: Circa 3.000 de candidați s-au înscris.

Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-17 iulie. Pentru susținerea examenelor s-au înscris 2.961 de candidați.

Testele vor fi scrise în 15 centre, lista cărora a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Examene, transmite moldpres.md.

Probele de examen vor începe la ora 10:00. Prima probă este cea la Limba și literatura română (alolingvi) și va fi susținută pe 13 iulie. Pe 14 iulie va fi organizat examenul la Limba de instruire; 15 iulie - Limba străină; 16 iulie - disciplina de profil; 17 iulie - disciplina la solicitare.

Potrivit MEC, la proba de limba și literatura română pentru alolingvi sunt așteptați 284 de candidați, la limba de instruire - 243 de candidați, iar la limba străină - 833 de candidați. Cea mai numeroasă participare este înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși 2.004 candidați. La disciplina la solicitare vor participa 284 de absolvenți.

În cadrul sesiunii suplimentare vor activa 15 comisii republicane de evaluare, în care vor fi implicați aproximativ 150 de profesori evaluatori.

Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în Centrele de Bacalaureat la data de 23 iulie.

Candidații vor putea depune contestații în termen de 48 de ore, în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate pe 28 iulie.