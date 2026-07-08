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noi.md logonoi
8 Iulie 2026, 21:20
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Serviciul 112 și Inspectoratul pentru Migrație vor simplifica asistența acordată cetățenilor străini

Un acord semnat între Serviciul 112 și Inspectoratul General pentru Migrație va simplifica preluarea apelurilor de urgență și schimbul de informații privind străinii, apatrizii și beneficiarii de protecție din Republica Moldova.

Serviciul 112 și Inspectoratul pentru Migrație vor simplifica asistența acordată cetățenilor străini.
Serviciul 112 și Inspectoratul pentru Migrație vor simplifica asistența acordată cetățenilor străini.

Noul mecanism va permite coordonarea rapidă a apelurilor non-urgente ce țin de domeniul migrației și azilului de la numărul 112 către Linia Verde a IGM, transmite noi.md.

Mecanismul va asigura coordonarea rapidă și simplificată a celor care solicită ajutor către instituția competentă, în funcție de problema semnalată. Directorul Serviciului 112, Anatolie Viniciuc, a declarat că acest parteneriat reprezintă un pas important în extinderea cooperării instituțiilor, asigurând o asistență informațională de profil pentru străini.

La rândul său, șeful Inspectoratului General pentru Migrație, Dumitru Lazăr, a evidențiat importanța acestei măsuri în contextul parcursului european al Republicii Moldova și al creșterii fluxului de cetățeni străini în țară.

Pe lângă cooperarea operativă, acordul prevede și desfășurarea unor activități comune de informare a populației, scopul fiind promovarea folosirii responsabile a numărului unic 112 și mediatizarea serviciilor de suport disponibile pentru migranți.

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