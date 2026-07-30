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rupor.md logorupor
30 Iulie 2026, 18:18
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Serviciile de stare civilă în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, suspendate în august

MAE anunță că, în perioada 1-31 august 2026, misiunile diplomatice și instituțiile consulare ale Republicii Moldova vor suspenda temporar primirea cererilor pentru prestarea serviciilor în domeniul actelor de stare civilă.

Serviciile de stare civilă în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, suspendate în august.
Serviciile de stare civilă în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, suspendate în august.

Acest lucru este legat de trecerea la un nou sistem informațional, transmite rupor.md.

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe (MAE), noul sistem va permite modernizarea și creșterea eficienței procesării serviciilor de stare civilă, inclusiv a celor oferite cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare:

„Cereri depuse până la 1 august 2026 vor continua să fie procesate în conformitate cu procedurile aplicate anterior și nu vor fi afectate în perioada de tranziție. În acest timp, persoanele care au semnătură electronică pot solicita extrase din actele de stare civilă în format electronic prin platforma, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare”.

Începând cu 1 septembrie 2026, misiunile diplomatice și instituțiile consulare ale Republicii Moldova vor relua primirea cererilor pentru servicii de stare civilă, care vor fi procesate deja prin noul sistem informațional.

MAE recomandă cetățenilor să țină cont de această perioadă de suspendare temporară atunci când planifică solicitarea unor astfel de servicii, precum:

  • Înregistrarea nașterii, căsătoriei și divorțului;

  • Schimbarea numelui sau a prenumelui;

  • Alte servicii conexe.

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