Semnătura electronică în Moldova va fi eliberată începând cu vârsta de 14 ani

Autoritățile Moldovei iau în considerare oferirea semnăturii electronice împreună cu primul act de identitate încă de la vârsta de 14 ani. În prezent, semnătura electronică este oferită gratuit doar persoanelor majore.

Din primul milion de noi cărți de identitate, pe care statul le eliberează gratuit, au fost deja emise peste 400 de mii. Alte aproximativ 600 de mii de documente sunt disponibile cetățenilor gratuit. Despre aceasta a anunțat directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, transmite agora.md.

Din cele peste 400 de mii de cărți de identitate eliberate gratuit, aproximativ 320–330 de mii au fost emise împreună cu semnătura electronică. Șeful ASP a menționat că instituția intenționează să extindă accesul la semnătura electronică și pentru tinerii care primesc primul lor document la 14 ani.

„Avem o categorie de copii sub 18 ani, care încă nu pot beneficia de această posibilitate, însă intenționăm să rezolvăm foarte curând această problemă, pentru a oferi semnătura electronică tinerilor de la 14 ani, de la vârsta când eliberarea documentului devine obligatorie”, a declarat Mircea Eșanu.

El a îndemnat cetățenii să nu se grăbească să-și facă noua carte de identitate, subliniind că există suficiente rezerve.

„Mai avem aproximativ 600 de mii de cărți de identitate pe care trebuie să le eliberăm gratuit. Fără îndoială, rezervele sunt suficiente pentru acest an și pentru tot anul următor. Oamenii pot solicita noua carte de identitate fără grabă”, a spus el.

Noua carte de identitate, prezentată în aprilie 2025, poate fi eliberată începând cu vârsta de 14 ani în orice centru multifuncțional ASP, indiferent de locul de trai sau de înregistrare al solicitantului.

Documentul corespunde standardelor europene și, spre deosebire de vechea carte de identitate, nu mai conține adresa proprietarului. Această informație este disponibilă în format electronic prin platforma de stat MConnect.

În plus, cartea de identitate conține un cip electronic în care sunt stocate date biometrice, iar pentru categoriile corespunzătoare de cetățeni semnătura electronică și certificatele cheilor publice. Primul milion de cărți de identitate este emis gratuit.