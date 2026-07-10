Șeful SIS, despre fraude: La Moscova a fost dată sarcina de a lovi în buzunarele moldovenilor.

Șeful SIS, Alexandru Musteață, consideră că bazele de date cu informații personale ale cetățenilor, obținute de serviciile speciale rusești, ar fi putut fi transmise grupărilor infracționale specializate în fraude.

Prin urmare acest lucru a dus la creșterea numărului de escrocherii telefonice.

„La prima vedere pare o simplă escrocherie. Dar, studiind amploarea fenomenului și datele operative disponibile, devine clar că undeva la Moscova a fost dată sarcina: loviți în portofel, loviți în încredere”, a declarat Musteață într-un interviu pentru ZdG, transmite Radio Moldova.

Potrivit șefului SIS, colectarea datelor personale nu este un fenomen nou, însă odată cu dezvoltarea tehnologiilor s-au schimbat și modalitățile de utilizare a acestora.

„Am observat că aceste baze de date, obținute din surse diferite, fie dark web, fie atacuri cibernetice cu penetrare și furt de informații au fost ulterior transmise grupărilor infracționale organizate, specializate în escrocherii”, a menționat el.

Directorul serviciului special a adăugat că amploarea fenomenului a convins analiștii SIS că este vorba despre o operațiune coordonată.

„Analizând cât de mult a crescut numărul escrocheriilor după anumite scheme în Moldova, am ajuns la concluzia că este o acțiune coordonată. A fost dată sarcina: să se lovească cât mai puternic în portofelele moldovenilor”, a subliniat Musteață.

Potrivit investigațiilor SIS, call-centerele frauduloase nu se află pe teritoriul Moldovei, ci în afara acesteia, fapt demonstrat, printre altele, de accentul celor care sună.