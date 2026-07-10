Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău își încheie mandatul.

Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, al cărui mandat se încheie la 1 august 2026.

Discuțiile au vizat cooperarea dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, sprijinul pentru reforme și implementarea programelor comune în perioada următoare, transmite stiri.md.

Șefa statului i-a mulțumit lui Falk Lange pentru contribuția la consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, precum și pentru sprijinul acordat reformelor promovate de autoritățile de la Chișinău.

În mod special, Maia Sandu s-a referit la cooperarea în domeniul justiției, combaterii corupției și spălării banilor, precum și la procesul de aliniere a legislației naționale la standardele europene.

În acest context, președinta a evidențiat importanța expertizei Comisiei de la Veneția și a recomandărilor Grupului de State împotriva Corupției (GRECO) pentru avansarea reformei justiției și a politicilor anticorupție.

În timpul întrevederii a fost abordată și cooperarea din perioada în care Republica Moldova a deținut Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat încheiat în luna mai.

Printre rezultatele menționate se numără acordul privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei și lansarea negocierilor asupra unui instrument juridic destinat combaterii manipulării informaționale străine.

Tot în perioada Președinției Republicii Moldova a fost adoptată Declarația de la Chișinău privind drepturile sociale.

Maia Sandu și Falk Lange au discutat, de asemenea, despre implementarea Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028. Documentul reunește programele de cooperare prin care organizația sprijină reformele din justiție, combaterea corupției și protecția drepturilor omului în Republica Moldova.

La final, președinta Maia Sandu a reconfirmat angajamentul Republicii Moldova de a continua cooperarea strânsă cu Consiliul Europei.