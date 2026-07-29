Șeful ASP, despre scumpirea pașapoartelor și permiselor de conducere: Cheltuielile au crescut la nivel global

Creșterea costului pașapoartelor și a permiselor de conducere este cauzată de majorarea cheltuielilor de producție la nivel mondial, a declarat directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu.

El a menționat că ajustarea tarifelor este inevitabilă, însă în Republica Moldova continuă să existe unele dintre cele mai mici prețuri din Europa pentru eliberarea documentelor, scrie realitatea.md.

„La noi nu doar cresc prețurile, unele lucruri chiar se ieftinesc. Avem două mari blocuri de modificări ale tarifelor. Primul se referă la documentele de identitate și la documentele de călătorie. Permisul de conducere se va scumpi cu 20 de lei, adică aceasta este modificarea minimă. Cea mai semnificativă ajustare este pentru pașaport: de la 650 la 790 de lei. Aceste modificări sunt determinate de creșterea prețurilor la nivel mondial, cheltuielile logistice și costul materiilor prime. Chiar și așa, cred că, în ceea ce privește costul pașaportului eliberat în mod obișnuit, avem prețuri mai mici decât în 90% din statele europene”, a declarat Mircea Eșanu.

Conform proiectului de hotărâre, costul pașaportului eliberat în termen obișnuit va crește de la 650 la 790 de lei. Pentru documentele eliberate în regim de urgență, tarifele vor fi mai mari: 1.190 de lei pentru eliberare în 20 de zile lucrătoare, 1.500 de lei în 10 zile, 1.740 de lei în 5 zile, 2.050 de lei în decurs de o zi lucrătoare și 2.530 de lei în ziua solicitării.

Noile tarife pentru pașapoarte vor intra în vigoare la 30 septembrie 2026, odată cu lansarea noului model de pașaport.

Vor crește și tarifele pentru eliberarea, înlocuirea și restabilirea permiselor de conducere. Serviciul în termen obișnuit va costa 440 de lei, față de 420 de lei în prezent. Pentru eliberare în 10 zile lucrătoare va trebui plătit 880 de lei, în 5 zile — 1.320 de lei, în 3 zile — 1.760 de lei, într-o zi lucrătoare — 2.200 de lei, iar în ziua solicitării — 2.640 de lei. Aceste modificări vor intra în vigoare după publicarea hotărârii în „Monitorul Oficial”.

În același timp, șeful ASP a precizat că majorarea tarifelor va fi însoțită și de o anumită reducere a prețurilor. Al doilea pachet de modificări vizează serviciile de eliberare a autorizațiilor și licențiere pentru afaceri. Tariful pentru autorizarea obiectivelor de cazare va fi redus cu 50%. Potrivit lui Eșanu, această măsură trebuie să stimuleze dezvoltarea agroturismului și turismului rural.

De asemenea, vor fi ajustate taxele pentru autorizațiile de investiții strategice, care vizează proiecte cu o valoare de peste 1,7 milioane de lei.

„Nu dorim să transferăm cheltuielile curente ale Agenției Servicii Publice pe componenta socială. În același timp, aproximativ 35% din serviciile noastre rămân subvenționate pentru anumite categorii de beneficiari, inclusiv pensionari, persoane în vârstă și tineri care își obțin prima carte de identitate”, a adăugat Eșanu.

Autorii proiectului susțin că majorarea tarifelor este necesară deoarece costul formularelor pentru pașapoarte a crescut cu 56%, iar al celor pentru permisele de conducere — cu 65%. În același timp, în primul trimestru al anului 2026, numărul serviciilor solicitate a scăzut cu 7%, ceea ce a dus la reducerea veniturilor Agenției.