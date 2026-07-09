Șeful ARCOM a primit un salariu de 1,5 milioane de lei și a cheltuit 330.000 pe deplasări.

Directorul ARCOM, Sergiu Gaibu, a cheltuit din bugetul de stat peste 330.000 de lei pentru deplasări în străinătate într-un an și jumătate.

În aceeași perioadă, Moldova a fost afectată de un val de fraude telefonice, care au vizat sute de cetățeni.

Documentele consultate de Bani arată că numai cheltuielile achitate din bugetul instituției pentru aceste călătorii au depășit 330.000 de lei într-un an și jumătate.

Datele publicate de ARCOM arată că Sergiu Gaibu într-un an și jumătate (2025 și primul semestru al anului 2026) a avut deplasări finanțate de instituție în sumă de 332.300 lei.

Astfel, în prima jumătate a anului 2025, directorul ARCOM a fost delegat la:

- Barcelona (Spania), în perioada 2–7 martie, la Programul Ministerial al Congresului Mondial al Tehnologiilor Mobile (MWC);

- Summitul BEREC–EaPeReg–EMERG–Regulatel. Costul deplasării a fost de 65.000 de lei, cofinanțată de Comisia Europeană;

- Bruxelles (Belgia), în perioada 26 martie–2 aprilie, pentru reuniunea de screening bilateral privind Capitolul 10 și Forumul BEREC. Costul suportat de ANRCETI a fost de 92.200 de lei;

- Reykjavik (Islanda), în perioada 4–8 iunie, la ședința ordinară BEREC. Costul deplasării s-a ridicat la 16.700 de lei;

- Ankara (Turcia), în perioada 28–31 mai, la Conferința Internațională a Autorităților de Reglementare în Comunicații Electronice și Poștale. Deplasarea a costat 10.700 de lei și a fost cofinanțată de TIKA.

În a doua jumătate a anului 2025, Gaibu a mai participat la reuniuni în:

- Geneva (Elveția) – Summitul Mondial al Societății Informaționale (WSIS+20);

- Bruxelles (Belgia) – atelier al Comisiei Europene privind guvernanța comunicațiilor electronice – 24.200 de lei;

- Sofia (Bulgaria) – ședința BEREC -17.200 de lei;

- Riga (Letonia) – reuniunea EaPeReg, deplasare cofinanțată de organizatori.

Seria deplasărilor a continuat și în ianuarie 2026, când directorul ARCOM s-a aflat la Varșovia (Polonia) pentru o vizită de studiu privind dezvoltarea rețelelor private 5G și întâlniri cu autoritatea de reglementare din Polonia. Costul suportat de ARCOM a fost de 13.438 lei, restul cheltuielilor fiind acoperite de GIZ și la Dublin la cea de-a 67-a Ședință Ordinară a Consiliului Autorităților de Reglementare ale OAREC și ale oficiului OAREC – 28.100 de lei.

În ceea ce privește averea directorului ARCOM, Sergiu Gaibu, a declarat pentru anul 2025 venituri salariale de 1,5 milioane de lei, în anul 2025, echivalentul unui venit mediu de aproape 130.000 de lei pe lună, la care se adaugă 16.772 de lei dobânzi bancare. Soția sa a declarat venituri salariale de 281.620 de lei.

Gaibu deține și un parc auto format din trei automobile: un SAAB fabricat în 2005, cumpărat în 2009 cu 5.000 de euro, un Dodge din 2004, procurat în 2012 cu 4.000 de euro, și un Mercedes din 2006, cumpărat în același an cu 9.000 de euro.

Documentul mai arată că familia deține un număr mare de terenuri agricole. Este vorba de un număr de 69, multe dintre acestea fiind cumpărate în ultimii ani, în special în perioada 2022–2023.