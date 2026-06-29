Șeful APP: Unele salarii la MoldATSA depășesc limitele stabilite de Guvern

Directorul Agenției Proprietății Publice de Stat, Roman Cojuhari, susține că verificările efectuate la MoldATSA au scos la iveală indicii privind o posibilă depășire a limitelor salariale stabilite de Guvern.

Aceste declarații au fost făcute la emisiunea Cutia Neagră PLUS de la postul TV8, unde șeful Agenției Proprietății Publice a explicat că instituția a început să analizeze situația cu câteva luni înainte ca ancheta privind activitatea companiei să devină publică. Potrivit acestuia, după apariția informațiilor despre nivelul unor plăți, a fost notificată Comisia de Cenzură, care a prezentat primul raport cu doar câteva zile înainte de publicarea rezultatelor anchetei, transmite noi.md.

„Cred că acum aproximativ jumătate de an am notificat Comitetul de Cenzură. Ei au pregătit un raport, care a fost prezentat cu câteva zile înainte de începerea anchetei (...) cu unele concluzii că aceasta ar putea depăși suma maximă stabilită prin decizia Guvernului”, a spus Roman Cojuhari.

El a precizat că verificările au fost prelungite pentru a doua jumătate a anului 2025, precum și pentru salariile din 2026. Răspunzând la întrebarea despre angajarea verișoarei președintei Maia Sandu în funcția de purtător de cuvânt la MoldATSA și alte numiri intens discutate în ultimele săptămâni, directorul Agenției Proprietății Publice a subliniat că astfel de decizii aparțin exclusiv conducerii executive a întreprinderii.

„Procedura de angajare este exclusiv la latitudinea conducătorului”, a spus Cojuhari, adăugând că directorul este responsabil pentru selecția echipei, în timp ce Consiliul de Administrație aprobă doar listele de angajați și limitele salariale.

Roman Cojuhari a declarat, de asemenea, că a atras atenția fostului director asupra obligației de a respecta limitele salariale stabilite de Guvern, chiar dacă argumentul este că resursele financiare provin de la Eurocontrol.

„Avem decizii ale Guvernului care limitează aceste sume și nu am dori ca aceste persoane să fie nevoite să returneze banii ulterior, dacă se va constata depășirea”, a spus șeful Agenției Proprietății Publice.

În același timp, el a făcut o distincție între salariile controlorilor de trafic aerian și cele ale altor angajați ai companiei. Potrivit lui, controlorii de trafic aerian au primit întotdeauna salarii mari, corespunzătoare nivelului de responsabilitate și cerințelor profesionale, inclusiv după modificările aduse deciziei Guvernului privind salariile.

„În ceea ce privește celelalte funcții, garantăm că Comisia de Cenzură va efectua o verificare amănunțită”, a spus Cojuhari.

Directorul Agenției Proprietății Publice a avertizat că, dacă verificările vor confirma depășirea limitelor stabilite de legislație, organizația va solicita și o verificare din partea Inspectoratului Financiar.

„În cazul depășirii limitelor stabilite prin decizia Guvernului, angajații vor fi obligați să returneze banii, dacă au primit mai mult decât este permis prin decizia Guvernului”, a declarat Roman Cojuhari.

Problema companiei MoldATSA a atras atenția publicului după ce fostul director al companiei, Dumitru Vangheli, a fost suspendat din funcție în urma unei anchete privind legalitatea și autenticitatea documentelor prezentate de acesta în dosarul de concurs pentru funcția de conducător al instituției.

Reamintim că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a fost în centrul unui scandal legat de salariul său la întreprinderea de stat MoldATSA. Ancheta RISE Moldova a arătat că, în mai puțin de un an de activitate ca purtător de cuvânt al MoldATSA, i s-a plătit peste un milion de lei. Potrivit anchetei, în 2026 remunerația sa lunară a depășit 120.000 de lei, ceea ce este de aproximativ opt ori mai mare decât salariul mediu din economie și aproape de patru ori mai mare decât salariul președintei Maia Sandu.