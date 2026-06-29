Șeful APP, Roman Cojuhari, și-a dat demisia după scandalul cu MoldATSA.

Șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a anunțat demisia pe fondul unui scandal legat de MoldATSA.

În declarația sa publicată, el a menționat că, în cadrul atribuțiilor Agenției Proprietății Publice (APP), a fost efectuată o verificare suplimentară a deciziilor și documentelor legate de activitatea întreprinderii. Potrivit acestuia, deși problemele legate de plata muncii țin de competența organului executiv al companiei, amploarea deciziilor adoptate a necesitat o analiză mai atentă din partea agenției.

Cojuhari a subliniat că își asumă responsabilitatea pentru situație, menționând că pe parcursul întregului mandat s-a ghidat după principiile unei gestionări transparente și responsabile a patrimoniului de stat.

„Din respect pentru aceste valori și pentru a proteja imaginea instituției și a echipei, am decis să demisionez”, a declarat el.

De asemenea, și-a exprimat îngrijorarea privind reputația angajaților agenției și a subliniat importanța continuării cursului european al țării, consolidării instituțiilor de stat și gestionării eficiente a activelor publice.

În declarație, fostul șef al APP a mulțumit angajaților instituției și altor structuri de stat pentru activitate și a menționat o serie de realizări obținute în timpul conducerii sale. Printre acestea se numără revenirea Aeroportului Chișinău sub administrarea statului, înregistrarea a peste 6.000 de parcele de teren, lansarea Moldova HiTech Park, promovarea reformelor în domeniul întreprinderilor de stat, precum și reluarea proceselor de privatizare și restructurare.

El a îndemnat echipa să continue reformele și a subliniat necesitatea consolidării instituțiilor de stat și creșterii eficienței gestionării activelor publice.