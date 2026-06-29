Șefa Curții Constituționale a respins acuzațiile privind decizia CEDO: Nu este vina mea.

Domnica Manole a respins acuzațiile conform cărora ar fi responsabilă pentru decizia CEDO prin care Moldova este obligată să plătească despăgubiri de 560.000 de euro companiei Seksimp Group SR.

Declarațiile au fost făcute în contextul examinării unei cereri de recuzare la Curtea Constituțională or, Manole a afirmat că rolul său în dosar s-a limitat la soluționarea unui litigiu cu privire la recuperarea unei datorii de 1,12 milioane de lei dintr-un contract de locațiune, în 2011, scrie rupor.md citând bani.md.

„Nu din vina judecătorului Manole care a încasat o datorie în baza unui contract de chirie. Esența cauzei este alta”, a declarat președinta Curții Constituționale.

Potrivit acesteia, dosarul a fost examinat de un complet format din șapte judecători din trei instanțe. Este vorba de Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție și instanța de fond, iar hotărârea Curții de Apel a fost menținută ulterior de CSJ.

Manole susține că, deși CEDO a reproșat instanțelor naționale o motivare insuficientă a deciziilor, prejudiciul reținut de instanța europeană nu a fost generat de hotărârea cu privire la încasarea datoriei, ci de modul în care bunurile companiei au fost valorificate în faza executării silite.

„Curtea Europeană a indicat că prejudiciul s-a format în rezultatul vânzării unui bun imobil pentru recuperarea datoriei la un preț mai mic decât valoarea reală de piață”, a afirmat Manole.

La 4 iunie 2026, CEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza „Seksimp Group SRL contra Republicii Moldova”, obligând statul să plătească 560.000 de euro cu titlu de prejudiciu material.

Anterior, prin hotărârea din 15 mai 2025, instanța europeană a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la respectarea proprietății, reținând că instanțele naționale nu au răspuns argumentelor esențiale invocate de companie și nu au motivat suficient soluțiile adoptate.

CEDO a mai constatat că bunurile firmei au fost valorificate în cadrul executării silite la un preț semnificativ sub valoarea lor de piață, ceea ce a contribuit la prejudiciul suferit de reclamantă.

În finalul declarației sale, Domnica Manole a precizat că lasă în seama plenului Curții Constituționale decizia privind cererea de recuzare formulată împotriva sa.