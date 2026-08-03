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moldova1.md logomoldova1
3 August 2026, 21:46
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Secretar de stat de la Ministerul Energiei: Scumpirea energiei electrice la bursă se va reflecta în tarife

Criza energetică din România începe deja să se facă simțită și în Republica Moldova. Importăm aproximativ 60% din energia electrică necesară, iar două treimi din acest volum provin din țara vecină.

Secretar de stat de la Ministerul Energiei: Scumpirea energiei electrice la bursă se va reflecta în tarife
Secretar de stat de la Ministerul Energiei: Scumpirea energiei electrice la bursă se va reflecta în tarife

Creșterea prețurilor pe piața regională pune deja presiune asupra costurilor de achiziție. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Energiei, dacă prețul energiei electrice la bursă va continua să crească, acest lucru se va reflecta în tarifele pentru consumatorii finali, transmite moldova1.md

"În fiecare zi, între orele 18:00 și 23:00, există riscul ca țara să nu poată fi asigurată pe deplin cu energie electrică. În plus, tocmai în această perioadă prețul energiei electrice va fi semnificativ mai mare. Desigur, există posibilitatea ca energia electrică să se scumpească. Facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a țării. Deconectările vor fi o măsură extremă — doar dacă nu va fi posibil să se asigure transferurile transfrontaliere de energie între sistemele energetice, deoarece și aici există riscuri", a declarat secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vasile Mîța.

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