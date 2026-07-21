Seceta face ravagii în Volintiri: Localnicii au săpat un izvor improvizat pentru a-și salva animalele.

Seceta hidrologică a schimbat radical viața locuitorilor din satul Volintiri, raionul Ștefan Vodă, unde trei dintre cele patru bazine acvatice au secat în ultimii cinci ani, iar râul Bebei a dispărut.

Rămași fără surse de apă pentru animale, sătenii au săpat o groapă în apropierea unui izvor și sunt nevoiți să parcurgă zilnic distanțe mari pentru a-și adăpa vitele, scrie jurnal.md.

Până nu demult, satul Volintiri avea patru bazine acvatice. În ultimii cinci ani, trei dintre acestea au secat, iar în locul apei au rămas suprafețe întinse de pământ, acoperite de crăpături adânci.

Pentru crescătorii de animale, fiecare zi a devenit o luptă. Cum iazurile și izvoarele au secat, oamenii au săpat cu ajutorul unui tractor o groapă în apropierea unui mic izvor, unde își aduc animalele la apă.

„E greu că n-ai unde să le adăpa, pășune puțină-i. Iazul a secat, aici este un izvoraș, iată aici din dos unde am săpat cu tractorul oleacă și am făcut doar ca să bea apă. E greu de tot. În partea cealaltă de sat tot a secat iazul. Nu-i de unde”, a spus Vitalie Galațan, locuitor al satului Volintiri.

Bărbatul își amintește că, în urmă cu doar câțiva ani, în ambele părți ale localității existau surse de apă pentru animale.

„Era apă și aici, și în partea cealaltă de sat era tot izvor și am făcut iaz, era de adăpat, dar acum nu-i unde”, a adăugat Vitalie Galațan.

Unul dintre iazurile secate avea o suprafață de aproximativ zece hectare. Autoritățile locale descriu situația drept una catastrofală și o pun pe seama schimbărilor condițiilor climatice din regiune.

„Situația lacului este catastrofală, se vede că aceste schimbări a condițiilor climaterice au adus în zona noastră situația pe care o vedem împreună cu dumneavoastră. Este un lac, iaz cu suprafața de zece hectare și, cu părere de rău, asta e tot ce a rămas”, a declarat Igor Hâncu, primarul satului Volintiri.

La izvorul improvizat sunt aduse zilnic zeci de animale. Pentru că spațiul este mic, vitele nu pot ajunge toate deodată la apă și sunt adăpate pe rând.

„Pe rând, pe rând, pentru că nu pot intra toate o dată. Sunt o grămadă capete și nu pot să intre toate o dată. Beau o parte, apoi altă parte și așa mergem înainte. De trei ori, patru ori trebuie să le dai la apă, pentru că noi, oamenii, și bem întruna apă, dar animalul nu bea doar o cană de apă”, a spus Nina Galațan, locuitoare a satului Volintiri.

În zilele caniculare, oamenii sunt nevoiți să parcurgă traseul de trei sau chiar patru ori. Ei aduc animalele de la un capăt al satului la izvor, apoi le duc la pășune și revin din nou pentru a le adăpa.

„D-apoi, pentru dânsele, iată venim din capătul cela de sat încoace, și apoi ne ducem până încolo să le paștem, apoi venim înapoi să le dăm apă și iar înapoi. Trebuie să le porți de colo-colo. D-apoi pe zi de trei-patru ori trebuie să le dau apă. Dacă nu le dai apă, ele nu pasc, e căldură și tot e uscat”, a relatat Vitalie Galațan.

Seceta nu a afectat doar iazurile din localitate. A dispărut și râul Bebei, care izvorăște din apropierea satului Feștelița, traversează mai multe localități, inclusiv Volintiri, iar în trecut se revărsa în râul Sărata, pe teritoriul Ucrainei.

În ultimii ani, peste 30% dintre bazinele acvatice din Republica Moldova au secat.