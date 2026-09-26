Școlile ar putea înlocui paznicii angajați și transfera serviciile de alimentație către companii.

Ministerul Educației discută cu școlile cum să reducă cheltuielile pentru pază și alimentație.

În loc să angajeze propriii paznici, li se propune să contracteze servicii de pază. Prepararea mâncării ar putea fi, de asemenea, încredințată unor companii. Potrivit ministrului Dan Perciun, peste 140 de școli și-au exprimat interesul pentru externalizarea unei părți din serviciile auxiliare, transmite rupor.md.

Câteva instituții de învățământ au trecut deja la servicii de pază contractate. Perciun a spus că ministerul a prezentat experiența acestora altor școli și a arătat câți bani pot fi economisiți. Pentru paza tehnică vor fi necesare sisteme de alarmă și alte echipamente. Instituția este gata să acopere o parte din cheltuielile inițiale.

«Discutăm, de asemenea, cu școlile despre externalizarea serviciilor de alimentație către contractori. Avem exemple din Ungheni și din alte instituții de învățământ din țară, unde, cu un buget mai mic, reușesc să comande servicii de calitate de la companii. În același timp, școala nu trebuie să angajeze bucătari, bufetiere și spălători de vase, să cumpere produse și să gătească pe cont propriu. Există diferite modele care permit reducerea cheltuielilor fără a afecta calitatea», a declarat Perciun în direct.

Școlilor care doresc să discute despre externalizarea acestor servicii li s-a propus să completeze un chestionar. Peste 140 de instituții au răspuns, iar în următoarele săptămâni ministerul intenționează să lucreze cu acestea.