Scandalul permiselor ajunse la groapa de gunoi din Moldova: Contractul cu o firmă din România, reziliat.

Prefectura Vaslui a inițiat procedura de reziliere a contractului cu firma responsabilă de distrugerea documentelor din arhiva instituției.

Aceasta după ce mai multe permise de conducere anulate au fost descoperite la o groapă de gunoi din Republica Moldova.

Informație pentru Digi24.ro a fost confirmată de reprezentanții prefecturii, transmite realitatea.md.

Decizia a fost luată după apariția în spațiul public a unor informații despre modul în care documentele oficiale eliberate de autoritățile române au ajuns dincolo de Prut, în loc să fie distruse în conformitate cu procedurile stabilite prin lege.

Despre incidentul petrecut la începutul lunii iulie au anunțat activiștii ecologiști din Republica Moldova. Ulterior, autoritățile din ambele țări au confirmat autenticitatea documentelor, precizând că permisele de conducere au fost anulate din motive diferite.

Potrivit autorităților, documentele conțineau date cu caracter personal, inclusiv coduri numerice personale și alte informații protejate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Reprezentanții Prefecturii Vaslui au comunicat că procedura de reziliere a contractului a fost inițiată la 27 iulie 2026. Compania vizată a continuat să presteze servicii instituției în baza unui acord adițional semnat în luna martie a acestui an.

În prezent, autoritățile stabilesc toate circumstanțele în care documentele au ajuns la depozitul de deșeuri, precum și verifică dacă au fost încălcate condițiile contractului și cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.