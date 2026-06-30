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30 Iunie 2026, 19:53
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Scandal la examenele naționale: Șase lucrări ale absolvenților au fost anulate

Comisia Națională de Examinare a anulat lucrările a șase candidați care au susținut examenele de gimnaziu și bacalaureat. Motivul îl constituie intervențiile neautorizate în teste, depistate în urma reverificării.

Scandal la examenele naționale: Șase lucrări ale absolvenților au fost anulate.
Scandal la examenele naționale: Șase lucrări ale absolvenților au fost anulate.

Modificările au fost făcute după susținerea examenelor și chiar după verificarea inițială. Decizia corespunzătoare a fost luată în ședința de marți, 30 iunie, la propunerea Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor, scrie realitatea.md.

Neregulile au fost descoperite în timpul reevaluării testelor depuse în contestație la examenele de Matematică și Limba și literatura română pentru gimnaziu, precum și la Geografie, în cadrul examenului de bacalaureat.

Potrivit autorităților, fraudele au ieșit la iveală după compararea lucrărilor prezentate la contestații cu versiunile scanate color, arhivate în prima etapă de evaluare. Diferențele constatate au indicat că asupra unor teste s-a intervenit ulterior. În cadrul ședinței, CNE i-a audiat pe președinții unor centre de examene din raioanele Ialoveni, Strășeni și Telenești, precum și reprezentanții unui centru de bacalaureat din municipiul Chișinău. Comisia a solicitat inițierea unor anchete de serviciu pentru a stabili cine se face responsabil de aceste intervenții și cum au fost posibile.

Totodată, autoritățile au cerut aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Conform regulamentelor de organizare a examenelor naționale, persoanele care admit sau facilitează fraude, falsifică teste, modifică note ori manifestă neglijență în exercitarea atribuțiilor pot fi sancționate disciplinar, iar cazurile pot fi transmise organelor de drept.

Cei șase candidați ale căror lucrări au fost anulate vor avea posibilitatea să susțină din nou examenele în sesiunea următoare, în condițiile prevăzute de regulament.

Rezultatele finale ale examenelor de absolvire a clasei a IX-a și ale examenului de bacalaureat vor fi făcute publice pe 3 iulie 2026.

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