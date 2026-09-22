„Scandal judecătoresc” la o benzinărie din Soroca: Un participant a rămas fără funcție, doi au fost sancționați.

Trei judecători ai Judecătoriei Soroca, care s-au aflat în octombrie 2025 în centrul unui scandal la o benzinărie, au aflat despre sancțiunile aplicate lor de Plenul Colegiului Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit deciziei, Ghenadie Purici a primit un avertisment, Dina Brășoveanu — mustrare, iar Ghenadie Tocaiuc a fost eliberat din funcție. Sancțiunile au fost aplicate în baza Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, informează tvrmoldova.md.

Potrivit informațiilor prezentate în dosar, cei trei judecători se aflau în stare de ebrietate și au intrat în conflict cu angajatul uneia dintre stațiile de alimentare cu combustibil din Soroca. Aceștia l-au lovit și îmbrâncit pe angajatul stației PECO și au deteriorat bunuri de pe teritoriul acesteia.

După sosirea poliției, Ghenadie Tocaiuc s-a urcat la volan și a încercat să plece, însă a pierdut controlul asupra automobilului și s-a izbit de bordură. Judecătorul a refuzat să fie testat cu etilotestul, după care a fost transportat la spital pentru prelevarea probelor biologice. Analizele au arătat o concentrație ridicată de alcool în sânge.

În iulie 2026, Judecătoria Soroca l-a condamnat pe Tocaiuc la o amendă de 75 de mii de lei și l-a privat de dreptul de a conduce automobile, după ce l-a găsit vinovat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate avansată.

Decizia poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii.