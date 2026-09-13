Șase conducători de trotinete electrice, depistați în stare de ebrietate în câteva zile.

În ultimele zile, angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au depistat șase persoane care conduceau trotinete electrice în stare de ebrietate.

Potrivit informațiilor, cel mai mare indicator a fost înregistrat la Orhei. Un bărbat de 59 de ani avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 1,10 mg/l.

Alte cinci cazuri au fost înregistrate la Chișinău. Pe strada Eugen Coca, la un tânăr de 23 de ani au fost depistate 0,66 mg/l de alcool, pe strada Bulgară, la un bărbat de 28 de ani — 0,58 mg/l, iar pe bulevardul Decebal, la un bărbat de 27 de ani — 0,50 mg/l.

Pe strada Constantin Negruzzi, un tânăr de 18 ani a fost reținut cu un indicator de 0,37 mg/l, iar pe strada Sarmizegetusa, etilotestul a indicat 0,21 mg/l în cazul unui bărbat de 30 de ani.

Toți contravenienții au fost trași la răspundere conform legislației în vigoare.

INSP a reamintit că și conducătorii trotinetelor electrice sunt supuși regulilor de circulație rutieră, deoarece sunt participanți deplini la trafic. Poliția va continua verificările pentru prevenirea accidentelor rutiere și sporirea siguranței pe drumuri.



