Șapte copii și-au pierdut viața în ape de la începutul anului.

Vacanța de vară vine cu mai mult timp petrecut în aer liber, însă și cu riscuri sporite pentru copii.

Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și tutorii să manifeste maximă responsabilitate, avertizând că o singură clipă de neatenție poate avea consecințe tragice, transmite tvrmoldova.md.

Purtătorul de cuvânt al IGSU, Liliana Pușcașu, a declarat la emisiunea TeleMatinal de la TVR Moldova, că cele mai multe accidente se produc la scăldat, în special în bazine acvatice neamenajate și nesupravegheate. Potrivit datelor instituției, de la începutul anului, șapte minori și-au pierdut viața în apele din Republica Moldova.

Un studiu realizat de IGSU arată că victimele sunt, în mare parte, băieți cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani, care merg la scăldat fără acordul părinților, în zilele lucrătoare, când adulții sunt la serviciu. Salvatorii recomandă alegerea doar a bazinelor acvatice amenajate, dotate cu stații de salvare și personal calificat.

`Copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați nici măcar un minut. Dacă nu știu să înoate, nu ar trebui să intre în apă mai sus de nivelul brâului, iar în grupurile de copii trebuie să fie prezent întotdeauna un adult responsabil", a subliniat Liliana Pușcașu.

IGSU recomandă, de asemenea, ca cei mici să poarte costume de baie în culori vii, pentru a putea fi observați mai ușor, iar părinții să rămână permanent în apropierea lor, chiar dacă aceștia folosesc colaci sau alte dispozitive gonflabile.

Salvatorii atrag atenția și asupra pericolului consumului de alcool înainte de scăldat. Temperaturile ridicate și diferența mare dintre temperatura corpului și cea a apei pot provoca șoc termic, insuficiență respiratorie sau alte probleme medicale grave.

Pe lângă riscurile din apă, IGSU avertizează asupra altor pericole specifice sezonului estival. Copiii nu trebuie lăsați singuri în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid și poate provoca șoc termic. Totodată, aceștia trebuie supravegheați atunci când se află în apropierea șantierelor, în zone forestiere sau în locuri unde pot avea acces la surse de aprindere.

Reprezentanții IGSU reamintesc că jocul copiilor cu focul rămâne una dintre principalele cauze ale incendiilor produse în sezonul cald. Brichetele, chibriturile sau lumânările trebuie păstrate în locuri inaccesibile celor mici, iar părinții sunt încurajați să discute cu copiii despre pericolele pe care le poate provoca focul.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță și să nu subestimeze riscurile, pentru ca vacanța de vară să rămână o perioadă a bucuriei și nu a tragediilor.