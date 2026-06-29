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realitatea.md logorealitatea
29 Iunie 2026, 19:45
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Șapte cazuri de boala Lyme, înregistrate într-o săptămână în Capitală

Șapte cazuri de boala lyme, provocată de mușcăturile căpușelor, au fost înregistrate timp de o săptămână în Capitală.

Șapte cazuri de boala Lyme, înregistrate într-o săptămână în Capitală.
Șapte cazuri de boala Lyme, înregistrate într-o săptămână în Capitală.

Informațiile au fost prezentate de șefa Direcției Sănătate a Primăriei, Aliona Drăgănel, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, scrie realitatea.md.

În același timp, crește numărul intoxicațiilor. Mai exact, 152 de pacienți au fost diagnosticați cu boli diareice acute, comparativ cu 135 săptămâna trecută. Dintre aceștia, 25 au suportat toxiinfecții alimentare.

Totodată, în ultima săptămână au fost înregistrate 9 cazuri de scarlatină și 58 de varicelă. Dintre aceste, 24 s-au raportat în colectivități de copii.

Pe parcursul ultimei săptămâni, instituțiile medicale publice și private din municipiul Chișinău au notificat în total 808 cazuri de boli transmisibile, dintre care 57.1% la minori cu vârste de până la 17 ani.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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