Sancțiuni mai dure pentru organizatorii de spelunce de droguri.

Organizatorilor speluncilor pentru consumul de droguri riscă până la 15 ani de închisoare. Autoritățile înăspresc pedeapsa pentru crearea de locuri destinate consumului de substanțe interzise.

Proiectul de lege corespunzător a fost adoptat în a doua lectură și va intra în vigoare pe 28 august.

Potrivit modificărilor legislative, persoanele care pun la dispoziție localuri în aceste scopuri riscă amendă de până la 2.000 de unități convenționale sau închisoare de la 5 la 7 ani. Pedepsele cresc dacă fapta este comisă de două sau mai multe persoane ori prin folosirea situației de serviciu. În aceste cazuri, sancțiunea prevăzută este închisoarea de la 8 la 12 ani, cu posibilitatea privării de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă de până la 5 ani. În cazul în care speluncile sunt organizate de un grup criminal organizat, de o organizație criminală sau în interesul acestora, pedeapsa poate ajunge la 15 ani de închisoare, scrie logos-pres.md.

În plus, numirea ilegală a medicamentelor care conțin substanțe narcotice sau psihotrope va fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 1.500 și 1.750 de unități convenționale ori cu privarea de libertate pe un termen cuprins între 2 și 4 ani. Pentru persoanele juridice este prevăzută o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de unități convenționale.

Falsificarea rețetelor sau a altor documente care permit obținerea de substanțe narcotice va fi sancționată cu privarea de libertate pe un termen cuprins între 3 și 6 ani. În astfel de cazuri, persoanele juridice pot fi pasibile de amenzi cuprinse între 10.000 și 15.000 de unități convenționale, de interdicția de a desfășura o anumită activitate sau de lichidare.

Proiectul de lege introduce, de asemenea, răspunderea pentru utilizarea conturilor din rețelele sociale, pe platforme online, în portaluri web, în aplicații, în servicii electronice de schimb de mesaje, prin poșta electronică și în alte mijloace digitale, în scopul promovării, distribuirii, livrării sau vânzării de droguri și a altor substanțe interzise. Pentru astfel de acțiuni sunt propuse sancțiuni etapizate: de la 2 la 4 ani de privare de libertate — pentru promovarea și sprijinirea consumului ilegal de droguri, de la 4 la 7 ani — pentru oferirea, trimiterea, livrarea sau distribuirea substanțelor interzise. Dacă infracțiunea este comisă de un grup de persoane ori cu utilizarea funcției de serviciu, termenul pedepsei va fi cuprins între 7 și 10 ani, iar în cazul participării la comiterea infracțiunii a grupurilor sau organizațiilor criminale organizate — între 10 și 12 ani.