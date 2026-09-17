Salvatorii moldoveni vor primi 43 de autospeciale noi în valoare de 23 de milioane de dolari.

Tehnica și echipamentele de intervenție și salvare, achiziționate pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale, se propun a fi scutite de TVA și taxe vamale.

În special, se preconizează achiziționarea a 43 de autospeciale de intervenție și salvare, cu o valoare totală de circa 23 milioane de dolari. În regimul fiscal actual, importul acestora va necesita cheltuieli suplimentare de aproximativ 4,6 milioane de dolari, relatează logos-press.md.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. Autorii proiectului menționează că achitarea impozitelor din mijloacele împrumutului va duce la reducerea banilor care pot fi direcționați nemijlocit spre procurarea tehnicii și echipamentelor. De aceea, se propune scutirea livrărilor respective de TVA, taxe vamale, accize și de plata pentru procedurile vamale.

Facilitățile se vor aplica și echipamentelor pentru sistemul național de alertare a populației „MD-ALERT”. Valoarea totală a plăților fiscale și vamale pentru prima componentă a proiectului este estimată la circa 5,9 milioane de dolari.

Proiectul de lege urmează să fie adoptat de Parlament.

Aproape jumătate din tehnica de intervenție și salvare aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este formată din vehicule moștenite din perioada sovietică. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în structura generală a parcului auto, 43% sunt automobile sovietice învechite, iar durata medie de exploatare a tehnicii atinge nivelul critic de 30-40 de ani. Alte 36% din tehnică au fost primite sub formă de donații din străinătate.