theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos-press.md logologos-press
17 Septembrie 2026, 13:34
3 341
Copiază linkul
Link copiat

Salvatorii moldoveni vor primi 43 de autospeciale noi în valoare de 23 de milioane de dolari

Tehnica și echipamentele de intervenție și salvare, achiziționate pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale, se propun a fi scutite de TVA și taxe vamale.

Salvatorii moldoveni vor primi 43 de autospeciale noi în valoare de 23 de milioane de dolari.
Salvatorii moldoveni vor primi 43 de autospeciale noi în valoare de 23 de milioane de dolari.

În special, se preconizează achiziționarea a 43 de autospeciale de intervenție și salvare, cu o valoare totală de circa 23 milioane de dolari. În regimul fiscal actual, importul acestora va necesita cheltuieli suplimentare de aproximativ 4,6 milioane de dolari, relatează logos-press.md.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne. Autorii proiectului menționează că achitarea impozitelor din mijloacele împrumutului va duce la reducerea banilor care pot fi direcționați nemijlocit spre procurarea tehnicii și echipamentelor. De aceea, se propune scutirea livrărilor respective de TVA, taxe vamale, accize și de plata pentru procedurile vamale. 

Facilitățile se vor aplica și echipamentelor pentru sistemul național de alertare a populației „MD-ALERT”. Valoarea totală a plăților fiscale și vamale pentru prima componentă a proiectului este estimată la circa 5,9 milioane de dolari. 

Proiectul de lege urmează să fie adoptat de Parlament. 

Aproape jumătate din tehnica de intervenție și salvare aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este formată din vehicule moștenite din perioada sovietică. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în structura generală a parcului auto, 43% sunt automobile sovietice învechite, iar durata medie de exploatare a tehnicii atinge nivelul critic de 30-40 de ani. Alte 36% din tehnică au fost primite sub formă de donații din străinătate.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos-press.md logologos-press
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici