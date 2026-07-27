Salvatorii moldoveni au stins un incendiu de pădure în Grecia
Salvatorii moldoveni au gestionat cu succes un nou incendiu de pădure izbucnit în sudul Salonicului.
Despre aceasta informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), precizând că operațiunea a durat peste patru ore.
Apelul a fost primit seara, pe 26 iulie 2026, la ora 17:16. Echipa formată din 12 pompieri, pe patru autospeciale, a plecat operativ din baza operațională spre zona localității Pileya, situată la 12 kilometri, scrie rupor.md.
Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că focul se răspândește cu o intensitate ridicată. Situația era agravată de canicula anormală și vântul puternic, care reprezentau o amenințare directă pentru locuințe și localitățile din apropiere.
Pompierii moldoveni au lucrat împreună cu colegii greci, împărțindu-se pe mai multe sectoare pentru lichidarea focarelor active. Datorită acțiunilor coordonate ale celor două țări, incendiul a fost localizat și complet stins, fără a permite extinderea acestuia în zona rezidențială.
Reamintim că detașamentul moldovenesc de salvatori se află în Grecia din 14 iulie și va rămâne acolo până pe 1 august 2026. Misiunea de poziționare preliminară este organizată sub egida Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene și are ca scop consolidarea luptei împotriva incendiilor naturale din regiune.